LUMA Arles / Atelier-gourmand : Ma bulle de rêve 35 avenue Victor Hugo Arles, 23 décembre 2023 15:00, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Destiné aux 3/6 ans, cet atelier vise à explorer les concepts de rêves et d’émotions par le biais de la visite de deux expositions et d’activités artistiques. L’atelier est suivi d’un goûter..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2024-01-03 17:00:00. EUR.

35 avenue Victor Hugo La Tour – LUMA Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aimed at 3/6 year-olds, this workshop explores the concepts of dreams and emotions through a visit to two exhibitions and artistic activities. The workshop is followed by a snack.

Dirigido a niños de 3/6 años, este taller pretende explorar los conceptos de sueños y emociones a través de la visita a dos exposiciones y actividades artísticas. El taller va seguido de una merienda.

In diesem Workshop für 3- bis 6-Jährige werden die Konzepte von Träumen und Emotionen durch den Besuch von zwei Ausstellungen und künstlerischen Aktivitäten erforscht. Im Anschluss an den Workshop gibt es einen kleinen Imbiss.

