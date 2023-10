LUMA Arles / Projection : « Sortilège » d’Ala Eddine Slim (2019) 35, avenue Victor Hugo Arles, 27 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Chaque dernier week-end du mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation..

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 21:00:00. .

35, avenue Victor Hugo Luma Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Every last weekend of the month from October to March, LUMA Arles organizes a series of screenings followed by discussions at the Parc des Ateliers, with free access upon reservation.

Cada último fin de semana del mes, de octubre a marzo, LUMA Arles organiza una serie de proyecciones seguidas de debates en el Parc des Ateliers, con entrada gratuita previa reserva.

An jedem letzten Wochenende des Monats von Oktober bis März organisiert LUMA Arles eine Reihe von Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionen im Parc des Ateliers, zu denen man nach vorheriger Anmeldung freien Zugang hat.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Arles