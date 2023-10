LUMA – Atelier créatif – Les formes de La Tour 35 avenue Victor Hugo Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Les plus petits sont invités à visiter de La Tour à la recherche des formes géométriques qui composent ce bâtiment hors du commun..

2023-10-14 16:15:00 fin : 2023-10-14 17:45:00. .

35 avenue Victor Hugo La Tour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The little ones are invited to visit de La Tour in search of the geometric shapes that make up this unusual building.

Los más pequeños están invitados a visitar de La Tour en busca de las formas geométricas que componen este extraordinario edificio.

Die Kleinsten sind eingeladen, de La Tour zu besuchen und nach den geometrischen Formen zu suchen, aus denen sich dieses außergewöhnliche Gebäude zusammensetzt.

