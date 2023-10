LUMA – La Tour : une architecture pour le centre culturel du XXIᵉ siècle 35 avenue Victor Hugo Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

À l’occasion des journées nationales de l’architecture, cette visite propose de découvrir les étapes de construction, d’aménagement et de comprendre les complexités techniques de ce bâtiment singulier..

2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 17:30:00. .

35 avenue Victor Hugo La Tour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the occasion of the French National Architecture Days, this tour offers an opportunity to discover the construction and layout stages, and to understand the technical complexities of this singular building.

Coincidiendo con las Jornadas Nacionales de Arquitectura, este recorrido lleva a los visitantes a través de las etapas de construcción y rehabilitación, y les ayuda a comprender los entresijos técnicos de este edificio único.

Anlässlich der nationalen Architekturtage bietet dieser Besuch die Möglichkeit, die Bau- und Einrichtungsphasen zu entdecken und die technische Komplexität dieses einzigartigen Gebäudes zu verstehen.

