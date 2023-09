Visite commentée : Les petits explorateurs de La Tour (en français) 35 avenue Victor Hugo Arles, 1 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La Tour devient, le temps d’une visite, un territoire d’aventure à explorer en famille..

2023-10-01 14:30:00 fin : 2024-01-07 16:00:00. EUR.

35 avenue Victor Hugo LUMA Arles – Point de rendez-vous : Entrée de La Tour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



(Visit in French only)

The Tower becomes, for the duration of a visit, a territory of adventure to be explored with the family. Children and adults are invited, through a playful itinerary and a series of activities, to meet the architect, the designer and the artist, and thus discover an original architecture inspired by the landscapes of Arles and surprising works of art.

La Torre se convierte, durante la visita, en un territorio de aventura para explorar en familia.

Der Turm wird für die Dauer eines Besuchs zu einem Abenteuergebiet, das von der ganzen Familie erkundet werden kann.

