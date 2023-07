LUMA – Récital de piano par Vijay Iyer 35, avenue Victor Hugo Arles, 20 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

LUMA Arles présente en concert le pianiste Vijay Iyer, sur invitation de Carrie Mae Weems en lien avec son exposition « The Shape of Things », actuellement présentée à la Mécanique Générale..

2023-07-20 22:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

35, avenue Victor Hugo Luma Arles – Le Magasin Électrique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



LUMA Arles presents a concert by pianist Vijay Iyer, invited by Carrie Mae Weems in connection with her exhibition « The Shape of Things », currently on view at Mécanique Générale.

LUMA Arles presenta un concierto del pianista Vijay Iyer, invitado por Carrie Mae Weems con motivo de su exposición « The Shape of Things », actualmente expuesta en Mécanique Générale.

LUMA Arles präsentiert ein Konzert des Pianisten Vijay Iyer, auf Einladung von Carrie Mae Weems in Verbindung mit ihrer Ausstellung « The Shape of Things », die derzeit in der Mécanique Générale zu sehen ist.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Arles