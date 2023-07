Exposition LUMA Arles : Theaster Gates — Min | Mon 35, avenue Victor Hugo Arles, 2 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Célèbre pour ses installations artistiques et ses œuvres conceptuelles qui remettent en question les frontières entre la vie et l’art, Theaster est l’un des artistes les plus prolifiques aujourd’hui..

2023-07-02 10:00:00 fin : 2023-12-31 19:30:00. .

35, avenue Victor Hugo Luma Arles – La Grande Halle

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Renowned for his art installations and conceptual works that question the boundaries between life and art, Theaster is one of today’s most prolific artists.

Conocido por sus instalaciones artísticas y obras conceptuales que cuestionan los límites entre la vida y el arte, Theaster es uno de los artistas más prolíficos de la actualidad.

Theaster ist berühmt für seine Kunstinstallationen und konzeptuellen Werke, die die Grenzen zwischen Leben und Kunst in Frage stellen, und ist einer der produktivsten Künstler der Gegenwart.

