L’homme qui plantait des arbres – Cie Cappella Forensis 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 24 janvier 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 16:00:00

fin : 2024-01-24 17:00:00

Laissez-vous emporter par l’humanisme de ce spectacle musical. Accompagné sur scène par trois musiciens interprétant des morceaux de Beethoven, de Schubert ou de Ravel, le conteur nous entraîne avec émotion et gravité au cœur du texte merveilleux de Giono.

Spectacle musical d’après Giono, Ravel, Beethoven et Schubert.

Comédien : Laurent Chouteau. Musiciens : Damien Schulteiss clarinette, Denis Kracht marimba, Sven Riondet accordéon.



Sur inscription

Dès 12 ans

35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



