Nuit de la lecture – Le corps en jeux 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 20 janvier 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:30:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Venez jouer avec nous pour découvrir le corps humain dans tous ses états. Mime, quiz et danse sont au rendez-vous ainsi qu’un grand classique : le docteur maboul, dans une édition personnalisée au Fablab..

Entrée libre

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de Pertuis