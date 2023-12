Nuit de la lecture – Enlivrez-vous – Cie du Contrevent 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 20 janvier 2024, Pertuis.

Mots acrobates, corps en dialogue. Les artistes de la Cie du Contrevent relèvent le défi de parler livres avec poésie et humour. Acrobatie, danse, jonglage… éléments d’un langage où le livre devient le troisième personnage. Jouer avec les mots jongler avec les livres. Une pirouette entre l’assise et l’équilibre instable, où les langues écrites répondent aux langages du cirque en miroir et en écho.

Retrouvez la compagnie à 16h30 pour un impromptu (extrait du spectacle)



Sur inscription

Dès 4 ans

