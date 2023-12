Équilibrez votre vie connectée 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 13 janvier 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 16:00:00

fin : 2024-01-13 17:30:00

Le numérique améliore nos activités quotidiennes, il n’en reste pas moins un vecteur d’inquiétudes. Avec Lionel Dujol, spécialiste des questions numériques, nous vous proposons un temps d’échange pour adopter les bons gestes et trouver des outils simples pour maîtriser ses données, sécuriser son environnement et réduire sa dépendance aux services en ligne.



*Sur inscription

Dès 12 ans

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



