Cinémômes – Noël 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 4 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Noël approche à grands pas et dans la hotte de la médiathèque se trouvent 4 dessins animés de courte durée !.

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 17:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas is fast approaching, and in the media library’s basket are 4 short cartoons!

Se acerca la Navidad y la mediateca ya tiene 4 cortos de dibujos animados en su saco

Weihnachten naht mit großen Schritten und in der Haube der Mediathek befinden sich vier kurze Zeichentrickfilme!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Pertuis