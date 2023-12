La Cuisine Musicale – Cie Minute Papillon 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 4 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes et surtout d’opéra….

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 19:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two kitchen assistants are tasked with preparing meals for a restaurant. More than clerks, they are musicians, lovers of rhythm and above all of opera?

Dos ayudantes de cocina se encargan de preparar la comida de un restaurante. Más que ayudantes de cocina, son músicos amantes del ritmo y, sobre todo, de la ópera..

Zwei Küchengehilfen haben die Aufgabe, das Essen in einem Restaurant zuzubereiten. Sie sind Musiker, die Rhythmen und vor allem die Oper lieben

