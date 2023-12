L’île aux chants mêlés – Marion Rampal & Les Rivières Souterraines 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 4 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Une aventure pleine de mystères vous attend avec L’île aux chants mêlés. Sur cette île magique, les musiques se mêlent comme la mer rencontre le ciel..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 19:55:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An adventure full of mystery awaits you with L’île aux chants mêlés. On this magical island, music blends like the sea meets the sky.

Una aventura llena de misterio le espera en L’île aux chants mêlés. En esta isla mágica, la música se funde como el mar con el cielo.

Ein Abenteuer voller Geheimnisse erwartet dich mit Die Insel der vermischten Gesänge. Auf dieser magischen Insel vermischt sich die Musik, wie das Meer auf den Himmel trifft.

