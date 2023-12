Lectures en partage 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 4 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Vous souhaitez mettre des livres sous le sapin mais vous manquez d’inspiration ? Pas de panique, l’équipe de la médiathèque vient à votre secours avec, dans sa hotte, des coups de cœur pour tous les âges !.

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 20:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Want to put some books under the tree, but lack inspiration? Don’t panic, the mediatheque team is here to help, with favourites for all ages!

¿Le gustaría poner algunos libros bajo el árbol pero le falta inspiración? Que no cunda el pánico, el equipo de la mediateca está aquí para ayudarle, ¡con favoritos para todas las edades!

Sie möchten Bücher unter den Baum legen, aber Ihnen fehlt die Inspiration? Keine Sorge, das Team der Mediathek kommt Ihnen zu Hilfe und hat für jedes Alter etwas Passendes im Gepäck!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Pertuis