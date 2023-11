Temps fort polar : Série Noire 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 24 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Plongez au cœur du polar lors de cet événement dédié au polar ! Rencontrez l’auteur, Colin Niel, lors d’une séance de dédicaces, puis testez vos compétences d’enquêteur.ice dans un escape game inspiré de son univers littéraire..

2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Plunge into the heart of the detective story at this event dedicated to thrillers! Meet author Colin Niel at a book signing, then test your investigative skills in an escape game inspired by his literary universe.

Sumérjase en el mundo de la ficción detectivesca en este evento dedicado a los thrillers Conozca al autor, Colin Niel, en una sesión de firmas y, a continuación, ponga a prueba sus habilidades de investigación en un juego de escape inspirado en su universo literario.

Tauchen Sie bei dieser Veranstaltung, die dem Krimi gewidmet ist, in das Herz des Krimis ein! Treffen Sie den Autor Colin Niel bei einer Signierstunde und testen Sie Ihre Fähigkeiten als Ermittler bei einem Escape Game, das von seiner literarischen Welt inspiriert ist.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Pertuis