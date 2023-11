À vos manettes 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 15 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Du coopératif ou du compétitif, du sport à la danse en passant par la course les options sont nombreuses. Faites chauffer les joysticks le temps d’une partie ou plus ! À vos marques ? Prêts ? Jouez !.

2023-11-15 15:00:00 fin : 2023-11-15 17:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



From cooperative to competitive, from sport to dance to racing, the options are numerous. Fire up the joysticks for a game or more! On your marks? Ready to go? Let’s play!

De cooperativo a competitivo, de deporte a baile o carreras, las opciones son infinitas. ¡Enciende esos joysticks para una partida o más! ¿En sus marcas? ¿Preparado? ¡A jugar!

Von kooperativ bis kompetitiv, von Sport über Tanz bis hin zu Rennen gibt es zahlreiche Optionen. Lassen Sie die Joysticks für ein oder mehrere Spiele glühen! Auf die Plätze? Sind Sie bereit? Spielen Sie!

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Pertuis