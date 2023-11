Exposition – Les enfants étonnants – Clotilde Perrin 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 10 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Cette exposition, autour du travail de l’autrice-illustratrice jeunesse Clotilde Perrin, invite petits et grand à découvrir l’univers de l’artiste de façon ludique et immersive..

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition, based on the work of children?s author-illustrator Clotilde Perrin, invites young and old alike to discover the artist?s world in a fun and immersive way.

Esta exposición, basada en la obra de la escritora e ilustradora infantil Clotilde Perrin, invita a pequeños y mayores a descubrir el mundo de la artista de una forma divertida y envolvente.

Diese Ausstellung über die Arbeit der Kinderbuchautorin und Illustratorin Clotilde Perrin lädt Kinder und Erwachsene dazu ein, die Welt der Künstlerin auf spielerische und immersive Weise zu entdecken.

