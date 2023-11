Booktube – Le Souffle des mots 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 8 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Audrey, de la chaîne Youtube « Le Souffle des Mots », vous révélera ses astuces pour vous lancer sur YouTube dans un atelier exclusif. Puis rejoignez Audrey et Justine de la librairie « Mot à Mot » pour pour des recommandations de lecture..

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 20:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Audrey, from the Youtube channel « Le Souffle des Mots », will reveal her tips for getting started on YouTube in an exclusive workshop. Then join Audrey and Justine from the « Mot à Mot » bookshop for reading recommendations.

Audrey, del canal de YouTube « Le Souffle des Mots », revelará sus consejos para empezar en YouTube en un taller exclusivo. A continuación, Audrey y Justine, de la librería « Mot à Mot », le recomendarán sus lecturas.

Audrey vom Youtube-Kanal « Le Souffle des Mots » verrät Ihnen in einem exklusiven Workshop ihre Tipps für den Start auf YouTube. Anschließend erhalten Sie von Audrey und Justine von der Buchhandlung « Mot à Mot » Leseempfehlungen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de Pertuis