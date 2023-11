Féminisme : Hier, aujourd’hui et demain ? 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 1 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

C’est parce que le combat pour l’autonomie du corps féminin transcende les frontières, les genres et les générations que nous vous invitons à revisiter cette dimension du féminisme, d’hier et d’aujourd’hui..

2023-11-01 19:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00.

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Because the fight for the autonomy of the female body transcends borders, genders and generations, we invite you to revisit this dimension of feminism, past and present.

Porque la lucha por la autonomía del cuerpo femenino trasciende fronteras, géneros y generaciones, le invitamos a revisitar esta dimensión del feminismo, pasado y presente.

Weil der Kampf für die Autonomie des weiblichen Körpers Grenzen, Geschlechter und Generationen überwindet, laden wir Sie ein, diese Dimension des Feminismus von gestern und heute neu zu beleuchten.

