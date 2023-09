La bibliothèque hantée 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 24 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

C’est officiel, la bibliothèque est hantée ! Un fantôme, flottant au-dessus de l’escalier, a été observé plusieurs fois..

2023-10-24 20:00:00 fin : 2023-10-24 20:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s official: the library is haunted! A ghost, floating above the staircase, has been spotted several times.

Es oficial: ¡la biblioteca está encantada! En varias ocasiones se ha visto un fantasma flotando sobre la escalera.

Es ist offiziell: In der Bibliothek spukt es! Ein Geist, der über der Treppe schwebt, wurde bereits mehrmals beobachtet.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Pertuis