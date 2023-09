Ciné-Frissons : Sleepy Hollow 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 20 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Plongez le temps d’une soirée dans le monde fantastique de Tim Burton !.

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 20:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Immerse yourself for an evening in the fantastic world of Tim Burton!

¡Sumérjase durante una velada en el fantástico mundo de Tim Burton!

Tauchen Sie einen Abend lang in die fantastische Welt von Tim Burton ein!

