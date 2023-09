Mucha et l’art nouveau 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 14 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

À l’occasion de l’exposition qui sera consacrée à Alphonse Mucha au centre d’art Hôtel de Caumont d’Aix-en-Provence du 17 novembre au 24 mars 2024, venez assister à une conférence sur l’art nouveau.

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 16:15:00

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur



On the occasion of the exhibition dedicated to Alphonse Mucha at the Hôtel de Caumont art center in Aix-en-Provence from November 17 to March 24, 2024, join us for a lecture on art nouveau

Con motivo de la exposición dedicada a Alphonse Mucha en el centro de arte Hôtel de Caumont de Aix-en-Provence, del 17 de noviembre al 24 de marzo de 2024, participe en una conferencia sobre el Art Nouveau

Anlässlich der Ausstellung, die Alphonse Mucha im Kunstzentrum Hôtel de Caumont in Aix-en-Provence vom 17. November bis zum 24. März 2024 gewidmet ist, sollten Sie an einem Vortrag über den Jugendstil teilnehmen

