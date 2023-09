Fête de la science – Léonard de Vinci 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 11 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Pour célébrer la 32ème édition de la fête de la Science qui se déroule du 6 au 16 octobre 2023, venez découvrir l’univers d’un génie bien connu : Léonard de Vinci ! Maquettes, énigmes et jeux seront au rendez-vous..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 17:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate the 32nd edition of the Fête de la Science, taking place from October 6 to 16, 2023, come and discover the world of a well-known genius: Leonardo da Vinci! Models, puzzles and games will be on offer.

Para celebrar la 32ª edición de la Fiesta de la Ciencia, que tendrá lugar del 6 al 16 de octubre de 2023, venga a descubrir el mundo de un genio bien conocido: ¡Leonardo da Vinci! Habrá maquetas, rompecabezas y juegos.

Zur Feier der 32. Ausgabe des Wissenschaftsfestivals, das vom 6. bis 16. Oktober 2023 stattfindet, entdecken Sie die Welt eines bekannten Genies: Leonardo da Vinci! Modelle, Rätsel und Spiele stehen auf dem Programm.

