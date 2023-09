Luberon Film Festival – Borsalino 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 7 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

La médiathèque Les Carmes s’associe au Luberon Film Festival pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 17:05:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Carmes media library joins forces with the Luberon Film Festival to pay tribute to Jean-Paul Belmondo.

La biblioteca multimedia Les Carmes se une al Festival de Cine de Luberon para rendir homenaje a Jean-Paul Belmondo.

Die Mediathek Les Carmes schließt sich dem Luberon Film Festival an, um Jean-Paul Belmondo zu ehren.

