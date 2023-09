Joulik – Concert 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 6 octobre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Le trio Joulik dessine ses carnets de voyages sonores comme une ode aux Ailleurs, aux langues mêlées et aux paysages imprégnés de parfum de liberté..

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 20:30:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Joulik trio sketch out their sonic travel diaries as an ode to Elsewhere, to mixed languages and landscapes imbued with the perfume of freedom.

El trío Joulik elabora sus diarios de viaje sonoros como una oda a Elsewhere, a las lenguas mezcladas y a los paisajes impregnados del aroma de la libertad.

Das Trio Joulik zeichnet seine klingenden Reisetagebücher wie eine Ode an das Anderswo, an gemischte Sprachen und an Landschaften, die vom Duft der Freiheit durchdrungen sind.

