À la rencontre de la musique 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 27 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

En lien avec le spectacle « Loupé », vis une expérience collective de la musique à travers des exercices ludiques..

2023-09-27 10:30:00 fin : 2023-09-27 11:30:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



In connection with the show « Loupé », experience music collectively through playful exercises.

En relación con el espectáculo « Loupé », disfrute de una experiencia colectiva de la música a través de ejercicios lúdicos.

Erlebe in Verbindung mit der Aufführung « Loupé » durch spielerische Übungen eine kollektive Erfahrung mit Musik.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office de Tourisme de Pertuis