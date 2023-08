Loupé – Spectacle avec Gilles Bizouerne et Elsa Guiet 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 27 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Vous ne connaissez pas encore Loup Gris, ce fameux personnage à succès d’une série d’albums jeunesse (illu. Ronan Badel, éd. Didier Jeunesse) ? Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? ».

2023-09-27 14:30:00 fin : 2023-09-27 15:15:00.

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



You haven?t heard of Loup Gris, the famous character from a successful series of children?s books (illu. Ronan Badel, ed. Didier Jeunesse)? Loup Gris has just swallowed a fly, and is thinking: « How am I going to get rid of it?

¿Aún no conoce a Loup Gris, el famoso personaje de una exitosa serie de libros infantiles (illu. Ronan Badel, ed. Didier Jeunesse)? Loup Gris acaba de tragarse una mosca y piensa: « ¿Cómo voy a librarme de ella?

Sie kennen Loup Gris noch nicht, die berühmte Erfolgsfigur aus einer Reihe von Jugendbüchern (Illustrationen: Ronan Badel, Verlag Didier Jeunesse)? Loup Gris hat gerade eine Fliege verschluckt und denkt sich: « Wie werde ich sie wieder los? »

