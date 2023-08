Rencontre avec Marcus Malte 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 22 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Marcus Malte a publié de nombreux livres et ne cesse de surprendre par la violence et la tendresse de ses romans. Son roman Qui se souviendra de Phily-Joe ? s’attache à dénoncer, avec un humour féroce, les dysfonctionnements et dérives de nos mondes..

2023-09-22 19:00:00 fin : 2023-09-22 20:30:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Marcus Malte has published many books, and never ceases to surprise with the violence and tenderness of his novels. His novel Qui se souviendra de Phily-Joe? denounces, with ferocious humor, the dysfunctions and excesses of our worlds.

Marcus Malte ha publicado numerosos libros y no deja de sorprender por la violencia y la ternura de sus novelas. Su novela Qui se souviendra de Phily-Joe? denuncia, con un humor feroz, las disfunciones y los excesos de nuestros mundos.

Marcus Malte hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und überrascht immer wieder mit der Gewalt und Zärtlichkeit seiner Romane. Sein Roman Wer wird sich an Phily-Joe erinnern? versucht mit grimmigem Humor, die Fehlfunktionen und Fehlentwicklungen unserer Welt anzuprangern.

