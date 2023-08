Suivez le guide 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 16 septembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Partez à la découverte des secrets et de l’histoire fascinante de ce bâtiment, tandis que vous explorez les nombreuses vies qu’il a abritées..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 16:45:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the secrets and fascinating history of this building, as you explore the many lives it has sheltered.

Descubra los secretos y la fascinante historia de este edificio mientras explora las muchas vidas que ha albergado.

Entdecken Sie die Geheimnisse und die faszinierende Geschichte dieses Gebäudes, während Sie die vielen Leben erforschen, die es beherbergt hat.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de Pertuis