Exposition « Paroles de corps » de CM2T 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 15 juillet 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

CM2T pseudo inspiré de ses initiales est une artiste qui a opéré un changement radical de carrière, passant du droit à l’art..

2023-07-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-02 18:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



CM2T, a pseudonym inspired by her initials, is an artist who has made a radical career change, moving from law to art.

CM2T, seudónimo inspirado en sus iniciales, es una artista que ha dado un giro radical a su carrera, pasando del derecho al arte.

CM2T Pseudonym inspiriert von ihren Initialen ist eine Künstlerin, die einen radikalen Karrierewechsel von der Juristerei zur Kunst vollzogen hat.

