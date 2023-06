Exposition « Mondes Parallèles » Jana Kuzmi 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 23 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Jana Kuzmi, artiste peintre autodidacte d’origine slovaque adoptée par la France en 2001, est passionnée par la peinture depuis 2019. Utilisant principalement l’acrylique, elle créée ses œuvres avec des Post-it’s..

2023-06-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:30:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jana Kuzmi, a self-taught painter of Slovakian origin adopted by France in 2001, has been passionate about painting since 2019. Using mainly acrylics, she creates her works with Post-it’s.

Jana Kuzmi, pintora autodidacta de origen eslovaco adoptada por Francia en 2001, es una apasionada de la pintura desde 2019. Utiliza principalmente acrílicos y crea sus obras con notas Post-it.

Jana Kuzmi, eine autodidaktische Malerin slowakischer Herkunft, die 2001 von Frankreich adoptiert wurde, ist seit 2019 leidenschaftliche Malerin. Sie verwendet vorwiegend Acrylfarben und gestaltet ihre Werke mit Post-it’s.

