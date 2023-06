À vos manettes – Famille 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis, 10 juin 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

« À vos manettes » spécial famille pour que petits et grands puissent partager un moment d’amusement autour des jeux vidéo..

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



a special family « À vos manettes » event for young and old to share a moment of fun around video games.

un evento familiar especial llamado « À vos manettes », donde grandes y pequeños podrán compartir un momento de diversión en torno a los videojuegos.

« An die Controller » speziell für Familien, damit Groß und Klein gemeinsam Spaß an Videospielen haben können.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de Pertuis