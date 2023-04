Ludi’Carmes spécial jeux d’enquêtes 35 avenue Maréchal Leclerc, 28 avril 2023, Pertuis.

C’est les vacances ! Profitez d’une soirée jeux de société spécial enquêtes à la médiathèque, pour petits et grands..

2023-04-28 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-28 20:30:00. .

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s the vacations! Enjoy a special evening of board games at the media library, for young and old.

¡Son las vacaciones! Disfruta de una tarde especial de juegos de mesa en la mediateca, para grandes y pequeños.

Es sind Ferien! Genießen Sie einen speziellen Ermittlungs-Brettspielabend in der Mediathek für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme de Pertuis