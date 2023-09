Salon chocolat, vin et gourmandises 35 avenue Jean Orsini Aix-en-Provence, 28 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’association Le Kiwanis Club Aix Dauphins organise son 9ème salon du chocolat, vin et gourmandises, à la salle des fêtes de Puyricard..

2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-10-29 19:00:00. EUR.

35 avenue Jean Orsini Salle des fêtes de Puyricard

Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Kiwanis Club Aix Dauphins association is organizing its 9th chocolate, wine and gourmet fair at the Salle des Fêtes in Puyricard.

La asociación Kiwanis Club Aix Dauphins organiza su 9ª feria del chocolate, el vino y los manjares en el ayuntamiento de Puyricard.

Der Verein Le Kiwanis Club Aix Dauphins organisiert seine 9. Messe für Schokolade, Wein und Leckereien im Festsaal von Puyricard.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence