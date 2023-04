Exposition Le geste en majesté 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, 28 janvier 2023, Le pouliguen.

Exposition Le geste en majesté 28 janvier – 30 avril 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen

Le geste en majesté

28 janvier – 1er mai

Christine Gerriet, peintre

La première rencontre avec Christine Gerriet n’a pas été matérielle, visuelle, physique mais plus prosaïquement par téléphone.

Ainsi Christine Gerriet a commencé par raconter sa peinture. La matière primordiale est pour elle, la couleur. Ses inspirations sont celles des peintres Le Titien, Rubens et Delacroix…

« Voyez, la mort de Sadarnapale, me dit-elle, vous connaissez ? » Tout ce déchaînement des passions dans un seul et même tableau.



Sans reprendre l’opposition caricaturale du dessin de Ingres contre la couleur de Delacroix au XIXe siècle. Nous avons cru devoir revenir à ce qui fait vibrer la couleur dans les toiles de Christine Gerriet. Il ne s’agissait plus de lire la peinture mais d’en percevoir les sensations. Un processus qui ne fera que s’intensifier.

Il y a de cette force violente aussi dans l’alchimie des couleurs des œuvres de Christine Gerriet.



Quand nous regardons la toile représentant le torero cape en main face à la bête, jouant sur l’équilibre presque gracile de l’homme face à la présence massive du taureau.

Nous ne manquons pas de penser aux mots de Michel Leiris dans « De la littérature considérée comme une tauromachie », c’est-à-dire « introduire ne serait-ce que l’ombre d’une corne de taureau dans une œuvre » rappelant la règle que poursuit la tauromachie, le but essentiel outre la disposition de l’homme face au danger, celle de s’armer d’une technique malgré l’inattendu. Faire corps avec ce qu’il adviendra.



Romain Barré, ferronnier d’art

Au début était le feu, élément primordial pour forger le fer. C’est à partir de ce geste qui rejoint la nuit des temps que Romain Barré explore les contours des objets, les formes de ces créations. Sa signature se retrouve dans les courbes mais également dans l’usage de l’obsidienne, qu’il intègre dans les pièces de mobilier design aux allures très épurées.



*Christophe Martin, *Peintre décorateur

Christophe Martin est un coloriste, ces peintures se marient à la toile quand ce n’est pas pour former une œuvre murale, architecturale, monumentale ou pour épouser la forme d’une céramique.

Ce qui apparaît de suite c’est le travail sur l’harmonie des couleurs, une tonalité féminine. Une palette de couleurs qui offre telle une matrice, un espace, une khôra au sens derridien du terme, un réceptacle, un porte-empreinte. Et cela nous rappelle quelque poésie sur les peintures pariétales, les mains négatives de Marguerite Duras.

C’est un souffle nouveau que nous inspire ce créateur grâce à son jeu de couleurs et sa manière de peindre. C’est certainement pour toutes ces qualités qu’il fut un proche collaborateur de Karl Lagerfeld.

35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 53 08 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.boesch@mairie-labaule.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule.fr/musee-bernard-boesch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-le-geste-en-majeste-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00 – 2023-01-28T12:30:00+01:00

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION