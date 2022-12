Artiste en résidence Celeste Castelot 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Artiste en résidence Celeste Castelot 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen, 12 janvier 2023, Le pouliguen. Artiste en résidence Celeste Castelot 12 janvier – 23 mars 2023 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Evénement de La Baule-Guérande 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T14:00:00+01:00

2023-03-23T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Adresse 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Artiste en résidence Celeste Castelot 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 2023-01-12 was last modified: by Artiste en résidence Celeste Castelot 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen 12 janvier 2023 35 avenue François Bougouin 44510 Le pouliguen Le pouliguen Le Pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique