Atelier peinture 35 Avenue du Pic du Midi Igon, 30 décembre 2023 10:00, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’atelier de Lore vous propose des ateliers peinture, une médiation artistique en création spontanée sans choix imposé. Les enfants laisseront parler leur créativité intérieure en suivant leur envie du moment qu’ils auront exprimé avant de peindre.

Laissez parler la créativité de vos ados !.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 12:00:00. EUR.

35 Avenue du Pic du Midi L’atelier de Lore

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’atelier de Lore offers painting workshops, an artistic mediation in spontaneous creation with no imposed choice. Children will let their inner creativity speak for itself, following their desires of the moment as expressed before painting.

Let your teens’ creativity do the talking!

L’atelier de Lore ofrece talleres de pintura, una mediación artística en la creación espontánea sin elección impuesta. Los niños dejarán hablar a su creatividad interior, siguiendo los deseos del momento que hayan expresado antes de pintar.

¡Deje que hable la creatividad de sus hijos adolescentes!

Das Atelier von Lore bietet Ihnen Malworkshops an, eine Kunstvermittlung in spontaner Kreation ohne vorgegebene Auswahl. Die Kinder lassen ihre innere Kreativität sprechen, indem sie ihrer momentanen Lust folgen, die sie vor dem Malen zum Ausdruck gebracht haben.

Lassen Sie die Kreativität Ihrer Teenager sprechen!

