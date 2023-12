Initiation à l’abstrait 35 Avenue du Pic du Midi Igon, 30 décembre 2023 14:30, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

L’atelier de Lore vous propose un atelier initiation à l’abstrait, une première découverte des différentes façons de travailler les couleurs, la texture et le mouvement à l’acrylique sur un tableau abstrait.

Laissez votre moi intérieur s’exprimer au bout du pinceau !.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 16:30:00. EUR.

35 Avenue du Pic du Midi L’atelier de Lore

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’atelier de Lore offers you an introduction to abstract painting, a first discovery of the different ways of working with color, texture and movement in acrylic on an abstract canvas.

Let your inner self express itself at the tip of the brush!

L’atelier de Lore te propone una iniciación a la pintura abstracta, un primer descubrimiento de las diferentes formas de trabajar el color, la textura y el movimiento en acrílico sobre un cuadro abstracto.

¡Deja que tu yo interior se exprese en la punta del pincel!

Das Atelier von Lore bietet Ihnen einen Einführungsworkshop in die abstrakte Malerei an, eine erste Entdeckung der verschiedenen Möglichkeiten, mit Farben, Textur und Bewegung in Acryl auf einem abstrakten Bild zu arbeiten.

Lassen Sie Ihr inneres Ich am Ende des Pinsels zum Ausdruck kommen!

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay