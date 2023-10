Atelier créatifs 35 Avenue du Pic du Midi Igon, 31 octobre 2023, Igon.

Igon,Pyrénées-Atlantiques

A l’atelier de Lore vous propose des ateliers créatifs de peinture acrylique pour enfant à partir de 6ans. Laissez-les exprimer leur créativité spontanée et expression imaginative sur toile ou papier!

Matériel fournit. Amener un tablier.

5 places maximum par atelier..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

35 Avenue du Pic du Midi Lore

Igon 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A l’atelier de Lore offers creative acrylic painting workshops for children aged 6 and over. Let them express their spontaneous creativity and imaginative expression on canvas or paper!

Materials supplied. Bring an apron.

maximum 5 places per workshop.

A l’atelier de Lore ofrece talleres creativos de pintura acrílica para niños a partir de 6 años. Deje que expresen su creatividad espontánea y su imaginación sobre lienzo o papel

Materiales proporcionados. Traer delantal.

máximo 5 plazas por taller.

Lore’s Atelier bietet kreative Workshops in Acrylmalerei für Kinder ab 6 Jahren an. Lassen Sie sie ihre spontane Kreativität und ihren fantasievollen Ausdruck auf Leinwand oder Papier zum Ausdruck bringen!

Das Material wird gestellt. Bitte bringen Sie eine Schürze mit.

maximal 5 Plätze pro Workshop.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay