SIFFLEURS DE DANSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 23 avril 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 20:00:00

fin : 2024-04-26 20:55:00

Le GdRA creuse le sillon de son théâtre anthropologique en mettant en scène une chorégraphie poétique pour deux hommes-oiseaux, accompagné par un musicien..

Acrobaties ritualistes et engagées, danses répétitives et débridées, paroles et silhouettes, questionnent et montrent la métamorphose de la jeunesse, entre approbation et transgression.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



