LA CACHETTE 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 23 mars 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23 19:00:00

Baro d’evel et le guitariste Nicolas Lafourest sont de retour au Sorano avec leur Cachette, comme un élixir puissant et réjouissant.

Le moment du confinement a été l’occasion d’écrire un nouveau répertoire, et de se lancer dans l’écriture de ce concert hybride qui mêle musique, danse et arts plastiques. Ils façonnent dans la magie du présent et de la scène un exutoire empreint de grande poésie à notre époque si abîmée.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



