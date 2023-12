FIN DE PARTIE 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 5 mars 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 20:00:00

fin : 2024-03-08 22:10:00

Les voilà donc, Clov et Hamm, dans leur appartement en forme de trou à rat, qui est comme une arche de Noé sans magie, un îlot de solitude.

Autour d’eux, le monde est mort, sans que Beckett explique quel cataclysme a ravagé la nature et les hommes. Denis Lavant et Frédéric Leidgens, Clov et Hamm, forment un duo mémorable, qui cisèle le chef-d’œuvre de Beckett pour mieux en dégager la bouleversante humanité.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



