CHOEUR DES AMANTS 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 29 février 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 21:00:00

fin : 2024-02-29 21:45:00

Vingt ans après l’avoir écrite et montée, Tiago Rodrigues, artiste portugais majeur et nouveau directeur du Festival d’Avignon, recrée sa première pièce : un récit exalté qui entremêle les voix de deux amants confrontés à une situation extrême, la perte possible de l’autre..

Chœur des amants porte ce qui constitue la force littéraire de l’auteur et sa singularité : un dépouillement qui laisse toute la place à l’interprète, au texte et à la musicalité du langage.

La virtuosité des deux interprètes en fait un écrin de douceur, une célébration troublante de l’amour et du théâtre, d’une beauté profonde.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



