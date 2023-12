DANS MA CHAMBRE #2 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 14 février 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-15 20:45:00

Créer un club de lancer de couteaux à Marseille ? Quelle drôle d’idée ! C’est le point de départ de ce beau projet..

Faute de local adéquat, le comédien Arnaud Saury et le circassien Édouard Peurichard offrent une performance entre théâtre et cirque pleine d’humour qui se joue des limites des corps dans l’intimité d’une chambre. Une échelle, une planche, quelques lames bien tranchantes et des rondins de bois : c’est ce qu’il faut à ce binôme pour réussir ses exploits.

En complicité avec La Grainerie.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE