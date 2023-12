LES GRATITUDES 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 30 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-02-01 21:30:00

Perdre les mots, voici l’objet des Gratitudes. Ce récit plein de dialogues et de monologues, entre roman et théâtre, écrit par Delphine de Vigan en 2019 tourne autour d’une femme âgée qui répète que « vieillir, c’est apprendre à perdre ».

Après Stallone, Fabien Gorgeart met en scène ce texte très émouvant et sensible sur la perte du langage qui pose aussi en filigrane la question de la réparation : À qui doit-on dire merci avant de mourir ?

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE