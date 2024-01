LA NUIT DE LA LECTURE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse, samedi 20 janvier 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Histoires contées, lectures dessinées ou dansées & ateliers sont au programme pour cette première Nuit de la lecture au Muséum !

Le Muséum de Toulouse met à l’honneur, pour sa première participation aux Nuits de la lecture, le corps sous toutes ses coutures.

Laissez-vous conter des histoires pour petits et grands au sein de cocons dans les différents espaces d’exposition permanente ou en déambulation : montez sur le ring de lecture, partez à la recherche d’animaux naturalisés ou diaphanisés, participez à des lectures dessinées ou dansées avec Patricia Ferrara et le musicien Nicolas Lafourest. Découvrez le spectacle “Grandir” de la Compagnie Et Moi et de la Compagnie Maygetsin et initiez-vous à la linogravure avec Laurence Delort de l’Association Trombone.

35 Allées Jules-Guesde MUSEUM DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



