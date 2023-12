LE SONGE 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 15 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2024-01-15 20:00:00

fin : 2024-01-18 21:45:00

Quatre Athéniens pris dans les filets d’une comédie baroque et surnaturelle. Un amour si puissant qu’il leur fait croire qu’ils se libéreront des commandements des pères comme des dieux..

Une pièce à quatre voix à la fois rapide et cruelle, toujours en mouvement.

Monter Shakespeare pour Gwenaël Morin est une utopie, celle ici de faire un spectacle qui rende amoureux du théâtre, des acteur.rice.s. et de la vie.

9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



