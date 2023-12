VACANCES DE NOËL AU MUSÉUM 35 Allées Jules-Guesde Toulouse, 22 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2023-12-22

fin : 2024-01-07

Ces vacances, il est question d’un œuf tombé du nid, de parades nuptiales, de stratégies de reproduction, d’odeurs et de chants d’amour… Tous les sens sont de la partie pour fêter Noël !.

Au programme :

SQUELETTES ET CHOCOLAT

Découvrez l’une des vitrines les plus remarquables du Muséum : le Mur des squelettes.

Exceptionnellement cette mini-visite guidée s’effectue depuis le jardin botanique, accompagnée de petites gourmandises.

A partir de 7 ans

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place.

ODEURS D’AMOURS…

Quels sont les mécanismes qui font qu’odeurs et parfums réveillent la mémoire, excitent l’imagination et influent sur notre comportement ? De l’amour bestial à l’amour divin, en passant par l’amour maternel ou encore l’amour charnel, vous explorez la dimension olfactive de cette émotion particulière et parfois communicative.

A partir de 7 ans.

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, inscription uniquement sur place.

TOMBÉ DU NID

Au pied du grand pin, l’Oiseau-Musique rêve d’être maman… Tous les matins, elle découvre un oeuf tombé du nid. Toc toc toc ! Quand l’oeuf s’ouvre, ce n’est pas un oisillon qui fait son apparition, mais de drôles de surprises.

Pour les 0-3 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente.

SIESTES SONORES : CHANTS D’AMOUR

Chants d’oiseaux ou des grenouilles, brâmes, sons de la nature ont tous été captés au gré de balades et randonnées par Patrick Avakian. Pour entamer sereinement la nouvelle année, le Muséum vous propose de les découvrir confortablement installés dans le calme du Studio au 1er étage.

Tout public

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente.

SKETCH’LABO, DESSIN D’APRÈS NATURE

Débutants ou confirmés, rendez-vous au Labo pour un atelier dessin thématisé. Accompagnés de médiateurs-illustrateurs vous avez l’occasion de vous exprimer sur le papier à partir des spécimens des réserves du Muséum sortis pour l’occasion !

Venez comme vous êtes, avec ou sans matériel.

Tout public, à partir de 12 ans.

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente, sans inscription.

LUDO LABO

Biodiversité et stratégie de reproduction sont de la partie ! Venez entre amis ou en famille le temps d’un jeu pour apprendre en s’amusant ! Réflexion, rapidité, coopération : une dizaine de jeux traditionnels ou populaires sont revisités et illustrés avec des spécimens de nos réserves.

A partir de 7 ans

Sans inscription, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente.

35 Allées Jules-Guesde MUSÉUM DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



