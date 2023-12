THOMAS JOUE SES PERRUQUES 35 Allées Jules Guesde Toulouse, 1 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Auteur et génial explorateur de la comédie humaine, Thomas Poitevin déploie une galerie de portraits tragiques et tendres, hommes et femmes sous perruques, en proie à la catastrophe ordinaire d’exister..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:20:00. 9 EUR.

35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Author and brilliant explorer of the human comedy, Thomas Poitevin unfurls a gallery of tragic and tender portraits, men and women in wigs, prey to the ordinary catastrophe of existing.

Autor y brillante explorador de la comedia humana, Thomas Poitevin despliega una galería de retratos trágicos y tiernos, hombres y mujeres con peluca, presas de la catástrofe ordinaria de existir.

Thomas Poitevin, Autor und genialer Erforscher der menschlichen Komödie, entfaltet eine Galerie tragischer und zärtlicher Porträts, Männer und Frauen unter Perücken, die mit der gewöhnlichen Katastrophe des Existierens zu kämpfen haben.

Mise à jour le 2023-11-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE